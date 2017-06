Kunstenaars willen naamsverandering Witte de With

Kunstcentrum Witte de With moet een andere naam krijgen, vindt een groep kunstenaars, schrijvers, actievoerders en wetenschappers. Witte Corneliszoon de With was vlootvoogd van de VOC en daarom betrokken bij koloniale uitbuiting.

In een open brief aan Witte de With leggen de ondertekenaars hun grieven uit: het kunstcentrum aan de gelijknamige straat draagt al 25 jaar de naam van iemand die vertegenwoordiger was van gewelddadig kolonialisme. Al die tijd heeft nooit iemand zich achter de oren gekrabd. De ondertekenaars nemen dat het centrum kwalijk.

Discussie

De brief komt tijdens de tentoonstelling rond ‘Cinema Olanda’ van Wendelien van Oldenborgh, de Nederlandse inzending voor de Biënnale van Venetië. Cinema Olanda gaat juist over de moeilijke verhouding tussen Nederland en haar koloniale geschiedenis: de tentoonstelling in Witte de With was bedoeld om de discussie daarover aan te zwengelen.

Het kunstcentrum vindt dat een nieuwe naam de link naar het verleden uitpoetst, terwijl de discussie erover juist belangrijk is. Het blijft dan ook - in ieder geval voorlopig - Witte de With heten. ,,Wij voelen ons helemaal niet aangevallen”, zegt Milou van Lieshout van Witte de With. ,,Eerder ongelukkig dat het blijkbaar al zo lang een pijnpunt is.”