Kunsthal wordt tijdelijk kattenparadijs

Column Verhoor bij de IND

8:00 Het was het tweede verhoor bij de IND. Eigenlijk was het een formaliteit, want in het eerste verhoor was al vastgesteld dat deze jongedame recht had op een verblijfsvergunning. Ze kwam uit een land dat zelfs ons ministerie van Buitenlandse Zaken niet veilig durft te noemen. En dat haar dingen aangedaan waren kon je ook gewoon zien. Met het blote oog.