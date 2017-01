Kunstwerk Coen Moulijn vernield

Video Belg lust nog wel een 'curryworst' na winst op WK frikandellen eten

17:50 ,,Is er nog dessert?”, vraagt Rik Nauwelaerts lachend na zijn huldiging in partycentrum De Walvis in Schiedam. Gisteren werkte hij in een half uur maar liefst 23 frikandellen weg en sleepte daarmee de titel ‘wereldkampioen frikandellen eten 2017’ in de wacht.