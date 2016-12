Kunstwerk Wim T. Schippers zweeft weer in Boijmans

Het kunstwerk met de titel 'Het is me wat' ontwierp Schippers speciaal voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is een grote steen die door magnetische afstoting zweeft boven een hoge zwarte sokkel. Maar de steen zweefde in de hal van het ministerie vaker niet dan wel. Het werk werd daarom in 2005 geadopteerd door Boijmans, maar ook daar kampte het werk met technische problemen.



Werktuigbouwkundigen en (oud-)studenten van de TU Delft hebben inmiddels de ultieme oplossing gevonden om de steen te laten zweven. De kunstenaar zelf komt het werk vrijdag installeren en ietwat bijpunten, want het is in de loop der tijd beschadigd geraakt.