Kweker wekt uitgebloeide orchidee weer tot leven

Koeleman merkte dat steeds meer consumenten de behoefte hadden om een uitgebloeide plant nieuw leven in te blazen. Door een orchidee apart te zetten bij de juiste temperatuur kan die weer gaan bloeien. Tegelijkertijd wil de kweker milieubewust bezig zijn. In China, waar zijn orchideeën vandaan komen, werd hij geconfronteerd met de luchtverontreiniging. ,,Mede veroorzaakt door mijn eigen leveranciers. Dat zette me aan het denken.''



Koeleman Plants kweekt jaarlijks 1,8 miljoen orchideeën. Uitgebloeide orchideeën opkweken gaat veel sneller en is dus veel beter voor het milieu. Samen met studenten van de Erasmus Universiteit bedacht hij een retoursysteem: de consument koopt een orchidee en brengt de plant terug als die is uitgebloeid. Hij krijgt dan korting op een nieuwe orchidee.



De circulaire orchidee, zoals het plantje is gaan heten, wordt op kleine schaal verkocht. Koeleman is wel in gesprek met grote ketens in België en Frankrijk. ,,Ik wil de wereld goed achterlaten voor mijn nageslacht. Ik weet dat dit een druppel op de gloeiende plaat is, maar je moet ergens beginnen.''