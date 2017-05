Laat die barbecue maar thuis

Om ons heen is het weelderig groen, vogels zingen, een sportvisser haalt de ene karper na de andere uit het water. Dit alles en nog goed eten voor een vriendelijke prijs ook.



Aha, team Pollepel is zeker even de stad uit? Niets daarvan. We zitten midden in de stad. In het Vroesenpark om precies te zijn. Sinds 2015 heeft het park een fijne hangout in de vorm van het Vroesenpaviljoen. Dat je daar ook uitstekend kunt eten - ook 's avonds - weet nog lang niet iedereen. Tijd om daar verandering in te brengen, want wat een leuke kaart hebben ze hier!



Chef Laurence van Bergeijk gebruikt seizoensproducten en scharrelvlees, werkt met lokale producenten en maakt veel zelf. Limonades, vissoep of runderstoof bijvoorbeeld. Pretentieloze, huiselijke gerechten voor een schappelijke prijs.



De theorie zit goed, nu komt het aan op de uitvoering. Ook die zit wel snor, mede dankzij de ontspannen en attente bediening. De ober komt spontaan de fles wijn nog even laten zien als we verbaasd zijn over de ontzettend bleke rosé - een pinot grigio, die overigens erg lekker is.



De aspergesalade met zachtgekookt ei, jonge aardappels, zeekraal en raapstelen is de lente op je bord, zij het een tikje onuitgesproken van smaak.



Het Duvels-eitje is een borrelgerechtje dat tijdelijk op de kaart staat vanwege de tentoonstelling Gek van Surrealisme in Boijmans. Naast een flesje Duvelbier bestaat het uit een zachtgekookt eitje in zwart broodkruim met gefrituurde ansjovisjes. De andere helft van de eierschaal is gevuld met een uitstekende bisque. Op elkaar geserveerd vormen de eitjes een 'duveltje' met hoorntjes. Een creatief, grappig en smakelijk gerechtje.