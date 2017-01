Lamborghini flink in de kreukels in Rotterdam

Overvaller vermomd met bivakmuts en zonnebril

28 januari Een overvaller die zich uitgebreid vermomd had om herkenning te voorkomen stapte vanavond om zes uur met een bivakmuts, zonnebril en sjaal een avondwinkel binnen op de Wielewaalstraat in Rotterdam-Charlois. De man bedreigde het ene personeelslid dat aanwezig was in de zaak met een mes.