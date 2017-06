Lange rijen bij loketten gemeenten door vakantie

In de Stadswinkel Prins Alexander in Rotterdam, waar veel mensen zijn gekomen voor het aanvragen van een residocument, is het echt afzien. Het is zo druk dat mensen moeten blijven staan. Aan een van de tafels vraagt een klein meisje aan haar moeder waarom het zo lang duurt. ,,We zijn bijna aan de beurt'', stelt haar moeder haar gerust. Maar uiteindelijk zijn ze pas twintig minuten na hun afspraak aan de beurt. Dat valt nog mee, vertelt een ambtenaar aan het loket. ,,Sommige mensen, die geen afspraak hebben gemaakt, moeten twee uur wachten op hun beurt'', zegt ze. Tussen 10.00 en 15.00 uur mag iedereen binnenlopen bij de gemeente. Maar alle mensen met een afspraak gaan wel voor. Dat het zo druk is, komt door de zomervakantie, aldus de gemeente. Veel mensen komen er ineens achter dat hun paspoort (bijna) is verlopen of dat ze nog andere zaken moeten regelen.

Wachttijden

Volgens een woordvoerder verschillen de wachttijden per dag en locatie. ,,Want we weten niet hoeveel mensen er binnenlopen.'' Het drukst is het in de Stadswinkels in Noord en Delfshaven. Dat heeft deels te maken met de sluiting van de Stadswinkel in het centrum. ,,We hebben een paar weken geleden extra personeel ingezet om die wachttijden voor een reisdocument korter te maken.



Rotterdam is niet de enige gemeente in de regio die te maken heeft met extra drukte. Omdat veel gemeenten alleen met afspraken werken, is het daar echter vooral lastig om snel een datum te prikken. In de gemeente Nissewaard is het bijvoorbeeld alle hens aan dek. ,,De agenda zit gewoon propvol'', vertelt een woordvoerster. ,,Soms gebeurt het dat we je pas over anderhalve week kunnen ontvangen.'' Dat geldt ook voor andere gemeenten in de regio, zoals Schiedam. ,,Zorg dus dat je ruim op tijd een afspraak maakt.''



De gemeente Nissewaard roept iedereen die niet kan komen op om dat door te geven. ,,Dan kunnen we in ieder geval iemand anders inplannen'', aldus de woordvoerster.