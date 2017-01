De gemeente Binnenmaas is gezwicht voor de druk van het provinciebestuur. Er zijn klimaatdoelen te halen. Die zijn met deze vijf megamolens trouwens nog bij lange na niet gerealiseerd. Om afscheid te kunnen nemen van de vervuilende kolencentrales zijn heel veel meer windmolens nodig. En nog veel grotere.



Want hoe groter, hoe rendabeler. Dus gaat het zoeken naar nieuwe locaties door, met telkens opnieuw oplaaiende discussies van dien. Met de schaal van wolkenkrabbers hebben deze stalen reuzen hun aaibaarheid allang verloren. Is dit het landschap dat wij onze kinderen willen nalaten?



Klimaatprobleem

Er is een klimaatprobleem. Het fossiele tijdperk loopt op z'n einde. Bijna nergens is dit zo voelbaar als in de Rijnmond. De basisscholieren van nu zullen de sluiting van de olieraffinaderijen in de Rotterdamse haven meemaken. Hun leerkrachten hebben nog geen idee hoe en waar de koters straks hun geld verdienen.



De overheid heeft evenmin een plan paraat. Het beleid rond die energietransitie kenmerkt zich vooralsnog door versnipperd proberen. Een plan voor een waterkrachtcentrale bij Ouddorp hier, een waterstofstation bij Rhoon daar, en in Rotterdam een milieuzone. Het aanwijzen van plekken voor windmolens gaat volgens hetzelfde stramien, met grote gevolgen voor het landschap. Lapwerk. Goed bedoeld, maar niemand wordt er blij van.