Laurens moet kleine tehuizen sluiten

In De Naber aan de President Rooseveltweg in Ommoord – een dependance van de naburige woorzorglocatie De Hofstee –wonen 36 dementerende ouderen. Zij krijgen mogelijk onderdak in De Hofstee. De Zomerhoek op Zuid telt 24 bewoners.



Leefbaar Rotterdam-raadslid Michel van Elck is geschokt en wil opheldering van het stadsbestuur over de sluiting van De Naber. ,,We zijn benaderd door bezorgde familieleden van bewoners. Het gaat hier om een kwetsbare groep voor wie een veilige en waardige oude dag staat of valt met kleinschaligheid, geborgenheid en rust.’’