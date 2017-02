Laurentien in Diergaarde Blijdorp voor duurzame visserij

Prinses Laurentien was vandaag in Diergaarde Blijdorp. Niet om naar de honderden dieren te kijken, maar voor een goed gesprek over duurzame visserij. Een basisschoolklas vormde een Raad van Kinderen en deed onderzoek naar visserij, vandaag presenteerde de Raad de resultaten.