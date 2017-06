Leander (10) redt baby in buggy van verdrinkingsdood

De 10-jarige Leander heeft het leven gered van een baby die met buggy en al in het water was geraakt. Met al zijn kracht wist hij net op tijd het kinderwagentje op de kant te trekken.

Leander Zegwaard (10) uit Schiedam was zondagavond rustig aan het spelen in De Delftse Hout toen hij iemand om hulp hoorde roepen. Het was de stem van een meisje dat hij zojuist nog had zien lopen met een kinderwagen.



,,Het 7-jarige meisje liep met een buggy een bruggetje af. Toen ik haar om hulp hoorde roepen, ben ik er meteen naartoe gerend”, vertelt Leander. Toen hij daar aankwam, zag hij dat de buggy voorover het water in was gerold.

Quote Het 7-jarige meisje liep met een buggy een bruggetje af. Toen ik haar om hulp hoorde roepen, ben ik er meteen naartoe gerend Leander

Kopje onder

Het meisje stond aan de buggy te trekken, maar het gevaarte was veel te zwaar voor haar. Ze kreeg het ding met geen mogelijkheid omhoog. Niet alleen het water maakte de kinderwagen zwaarder, de buggy zat ook vast in het riet.



,,Het kindje was al kopje onder gegaan. Ik trok aan de buggy en uiteindelijk kwam het hoofdje weer boven water. Daarna kon ik de hele buggy op de kant trekken”, vertelt Leander. Het kostte hem al zijn krachten. ,,De baby van 1 jaar moest heel erg hard huilen.”



Leander was behoorlijk geschrokken, vertelt hij, en moest echt even bijkomen van het incident. Zijn broertje, de 8-jarige Silvian, rende ondertussen naar het naastgelegen restaurant waar zijn ouders zaten te eten. Ook de ouders van het meisje en de baby in de buggy zaten daar.

Quote Het kindje was al kopje onder gegaan. Ik trok aan de buggy en uiteindelijk kwam het hoofdje weer boven water Leander

Blij

,,We hadden een hele leuke dag buiten gehad in dit lekkere weer en zaten bij restaurant Het Rieten Dak”, vertelt de moeder van Leander, Ineke Koelman. ,,Onze kinderen waren buiten aan het spelen.” Het restaurant ligt in de Delftse Hout, een bosrijke omgeving met veel water.

,,De moeder van het kindje was uiteraard ontzettend blij en dankbaar dat Leander de buggy uit het water had kunnen trekken”, zegt Koelman. ,,Ze was helemaal in tranen en heeft ons steeds bedankt. Je wil er niet aan denken hoe het had kunnen aflopen. Eigenlijk had ik haar telefoonnummer moeten vragen om te kijken hoe het nu met haar baby gaat.”

Douche

In het restaurant kreeg het kindje meteen een douche. ,,Zo zie je maar, een ongeluk zit in een klein hoekje”, zegt een medewerker van het restaurant die aan het werk was toen het drama plaatsvond. ,,Gelukkig is het goed afgelopen en kwam iedereen er zonder kleerscheuren van af.”