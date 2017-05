Leefbaar herontdekt spierballentaal

Hij zat lelijk in zijn maag met de 'provocerende aankondiging' van het debat. Zozeer zelfs dat Harry-Jan Bus, directeur van Theater Walhalla, vorige week 'toch maar even een berichtje' plaatste op de eigen website. ,,Om duidelijk te maken dat wij afstand nemen van de constatering van Leefbaar Rotterdam dat de integratie is mislukt.''

Desondanks is zijn Kantine Walhalla maandagavond het decor van een op voorhand verhit debat, dat de titel 'De Vijfde Colonne' heeft gekregen. Aanleiding voor de door Leefbaar georganiseerde discussiebijeenkomst zijn de veelal hartstochtelijke steunbetuigingen van de Turks-Rotterdamse gemeenschap aan het adres van het omstreden regime van president Recep Tayyip Erdogan.

Niet alleen de agressieve toon, maar vooral ook de timing van de aankondiging was opvallend: een dag nadat Rotterdam massaal en in grote eensgezindheid de landstitel van Feyenoord had gevierd. ,,Leefbaar zoekt confrontatie met debat over mislukte integratie'', luidde de kop boven het persbericht. Die ging vergezeld van een al even prikkelende cartoon: withete Turken die vanuit de Mevlana Moskee in Delfshaven worden aangestuurd als marionetten, tot zichtbare verbijstering van roomblanke Rotterdammers.

Paasei

Leefbaar hitst de tegenstellingen op in de kampioensstad, constateerde PvdA-raadslid Marco Heijmen prompt in een vilein tegencommentaar. 'Als je denkt dat de integratie bevorderd wordt door mede-Rotterdammers met je cartoon als kwaadaardig in de hoek te zetten, ben je [..] echt niet goed bij je paasei', schreef hij in een opiniestuk op de website Joop.nl. Volgens hem is sprake van 'ronduit walgelijke en naar racisme neigende vuilspuiterij'.

Heijmen is niet de enige die zijn wenkbrauwen fronst. ,,Leefbaar vervalt in oude reflexen en al even oude retoriek'', zegt fractievoorzitter Samuel Schampers van Leefbaar-coalitiegenoot D66. ,,Dit is geen uitgestoken hand, maar een gestrekt been. Door zich zo op te stellen bewijst Leefbaar maar weer eens dat de partij geen onderdeel van de oplossing is, maar onderdeel van het probleem.''

Dat is forse kritiek. Zeker voor een partij die, niet tot ieders onverdeelde genoegen bij D66, al drie jaar innig samenwerkt met de Fortuynisten. ,,De gemeenteraadsverkiezingen komen in zicht en dus zullen Leefbaar en D66, al is het maar voor de bühne, steeds vaker openlijk afstand van elkaar nemen'', zo voorspelde menig volger de voorbije weken al.

Dat moment lijkt te zijn aangebroken, zeker nu Leefbaar de schrille spierballentaal van weleer weer uit de mottenballen heeft gehaald en opgepoetst. Schampers ergert zich groen en geel. ,,Waarom organiseer je als partij in hemelsnaam een debat, terwijl de uitkomst daarvan al vaststaat? Namelijk dat integratie is mislukt, want dat staat letterlijk in de uitnodiging.''

Met die conclusie duwt Leefbaar ook een mes in de rug van de eigen wethouder Ronald Schneider. Hij is immers verantwoordelijk voor de in Rotterdam (52 procent migranten) altijd spannende portefeuille integratie. Veel fans had hij al niet meer in eigen gelederen, na zijn veelbesproken 'wethouderscoup'.

Inmiddels is duidelijk dat Leefbaar geen enkele fiducie meer heeft in Schneider en binnenkort maar wat graag afscheid neemt van de oud-fractievoorzitter. Zijn deze week gelanceerde campagne voor vrije partnerkeuze noemen betrokkenen 'een laatste stuiptrekking'.

Wie daarentegen blaakt van het zelfvertrouwen is Leefbaar-partijleider Joost Eerdmans. Dat is de afgelopen jaren weleens anders geweest; als wethouder blonk hij geregeld uit in onhandigheid.

Zegen

Van zijn partijgenoten kreeg de oud-LPF'er afgelopen zondag niettemin de zegen: mede bij gebrek aan een krachtige tegenkandidaat mag hij volgend voorjaar opnieuw de lijst aanvoeren van wat nu nog Rotterdams grootste partij is.

Of dat volgend jaar nog zo is? Niet als het aan de PVV ligt. Partijleider Geert Wilders zegt met een eigen lijst te zullen deelnemen in de stad, die hem electoraal al jaren goed gezind is. Leefbaar is 'te soft' geworden, een schoothondje van D66.