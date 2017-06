Leefbaar Rotterdam en Forum voor Democratie slaan handen ineen

Forum voor Democratie belandde in maart vanuit het niets met twee zetels in de Tweede Kamer. Baudet liet onlangs in het tv-programma van Harry Mens al weten op zoek te zijn naar strategische partners op lokaal niveau.



Eerdmans laat weten dat de samenwerking geen reactie is op het besluit van de PVV om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 in Rotterdam. ,,Ik geloof niet in versnippering op rechts, ik geloof in samenwerking.’’