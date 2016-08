Leefbaar Rotterdam: 'Kort luie ex-werknemers op hun uitkering'

,,De werkgever zou moeten zeggen: doe jij niet je best, dan verleng ik je contract niet en meld ik het bij de sociale dienst'', zegt Leefbaar-raadslid Ingeborg Hoogveld.



De maatregel moet een stok achter de deur zijn om te voorkomen dat ongemotiveerde en laagbetaalde werknemers zich laten ontslaan om aanspraak te maken op een uitkering.



Volgens Hoogveld is het voor deze groep Rotterdammers nu erg makkelijk om van hun arbeidscontract af te komen zonder dat dat gevolgen heeft. ,,Als je je werk niet goed doet, is je werkgever je liever kwijt dan rijk. Ik wil dat de reden bekend wordt bij de sociale dienst'', zegt Hoogveld. ,,Als het contract niet verlengd wordt door gebrek aan motivatie, dan moet een maatregel volgen op de uitkering.''



Leefbaar Rotterdam wil dit beleid toepassen bij de groep werklozen, die in 'een zorgtraject' zit. ,,Als deze Rotterdammers vanuit hun uitkering een baan vinden, zie je vaak lage motivatie op het werk'', zegt Hoogveld. ,,Zij hebben al problemen thuis. Doen meestal laaggeschoold werk en krijgen weinig betaald.''



Leefbaar vindt dat het aan de afdeling Werk en Inkomen is om contact op te nemen en onderhouden met werkgevers, die regelmatig Rotterdammers uit deze doelgroep in dienst nemen. Hoogveld vermoedt dat werkgevers huiverig zullen te zijn om te 'klikken' over een voormalige werknemer.



Stappen naar voren

,,Werk is onlosmakelijk verbonden met het zetten van stappen naar voren. Daarbij is het natuurlijk ook belangrijk dat mensen gemotiveerd blijven'', betoogde Hoogveld gisteren tijdens de commissievergadering. ,,Door dit belang in gesprekken met werkgevers naar voren te brengen, creëer je begrip om het gebrek aan motivatie te melden.'' De grootste coalitiepartij wil binnenkort een motie indienen om deze maatregel in te voeren.



Wethouder Maarten Struijvenberg (werk, Leefbaar) stelt dat nu af en toe gebeld wordt met een werkgever over de reden van ontslag. Dat gebeurt volgens Hoogveld echter nog te weinig en niet als een contract niet wordt verlengd.