Leefbaar: Spelersbudget Feyenoord opkrikken naar 28 miljoen euro

Het spelersbudget is al een tijd een heet hangijzer in de discussie over Feyenoord City. Het specialistische bureau Hypercube had berekend dat Feyenoord in het kersverse onderkomen tenminste over 25 miljoen euro moet beschikken, om zo voldoende kwaliteit op het veld te kunnen brengen. Op die manier kan ook in Europa voldoende succes worden geboekt, wat 5 à 10 miljoen euro extra inkomsten oplevert.