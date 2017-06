Leefbaar-wethouder gaat raadslid bijna te lijf

In de raadzaal was de irritatie gaandeweg al opgelopen in het debat over de vermeende lakse houding van Schneider richting de Stichting Meesteren. Deze instelling huurt panden van de gemeente Rotterdam, maar kwam de betalingsverplichtingen lange tijd niet na. Pas na negen maanden kwam Schneider in actie.



Opzichtig leunend op zijn ambtenaren constateerde Schneider gisteren dat van een huurachterstand geen sprake meer is. ,,De lakmoesproef waaruit blijkt dat ik er bovenop zit.'' Bokhove en haar SP-collega Querien Velter menen echter dat hij het nooit zover had mogen laten komen. ,,Dit is een klein Waterfrontje'', aldus de laatste.



Bij dat pand aan de Boompjeskade is de gemeente voor ruim 8 miljoen euro opgelicht door twee louche ondernemers, die listig gebruikmaakten van de chaos op de ambtelijke werkvloer.