Leefbaar wil onderzoek naar problematiek Markthal

,,Er zijn al tien units omgevallen. Zo kunnen we voorkomen dat daar de komende tijd nog meer afvallers bijkomen'', sprak hij.



Leefbaar-raadslid Tanya Hoogwerf vindt een dergelijke ingreep te ver gaan. ,,De problemen zijn te complex om daar als gemeente een besluit over te nemen'', luidt haar visie. Bovendien leidt meer horeca tot oplopende temperaturen en stankoverlast.



Zij voelt er veel meer voor om eerst in kaart te brengen waar de schoen nu precies wringt, in het fraaie complex aan de Binnenrotte. ,,Wat wij met zo'n onderzoek beogen, is het vinden van een duurzame oplossing. Want we zijn allemaal trots op dit iconische gebouw, en trots op de kooplieden die daar werken.''