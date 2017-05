'Leegloop in raad is reden voor zorgen'

Vers bloed

Zelf doet Bonte (39) na dertien jaar ook een stap terug. Hij is op 21 maart niet meer verkiesbaar. ,,Het is tijd voor vers bloed.'' Hij juicht vernieuwing toe. ,,Maar zoals alles in het leven: wel met mate. Want hoe meer nieuwkomers straks, hoe groter het risico dat wethouders in het volgende college ongestoord hun gang kunnen gaan.''



Net als Bonte benadrukt ook CDA-fractievoorzitter Sven de Langen (30) dat ervaring onontbeerlijk is in de 45 zetels tellende raad van Rotterdam. ,,Controle uitoefenen vergt tijd. Dat heb je niet vanaf dag één in de vingers.''