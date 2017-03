Leen vs Ed

De eerste moet weg bij RTV Rijnmond, de ander blijft. De eerste is daar boos over, de tweede zit er niet echt mee, las ik ergens binnenin deze krant. Het stuk had wat mij betreft ook gewoon op de voorpagina kunnen staan. Ja, eigenlijk had ik de twee heren al bij Pauw en Jinek aan tafel verwacht.



Als Ed Aldus een monument is van het Rotterdamse weer, dan is Leen de Koning dat ook. Al een eeuwigheid brengen ze zelfs rotweer op aimabele wijze in onze huiskamers. Ed het vaakst, maar Leen, zeg maar de 'tweede man', ook best regelmatig. Ed is het brutale, vrolijke kaalkoppie, Leen, de bedaagde, grijze duif. Ed is nogal popiejopie, waardoor ik, op zijn tijd, soms wel toe ben aan Leen, die ik door de jaren heen als een betrouwbare oudoom ben gaan zien.