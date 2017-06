Leerlingen van praktijkonderwijs krijgen voor het eerst een diploma

,,You did it man, you did it’’, roept comedian en host Edson da Graça de leerlingen toe. De zaal in het Rotterdamse stadhuis, gevuld met geslaagden en hun familie, juicht. Onderwijswethouder Hugo de Jonge: ,,Dit diploma is een erkenning, zowel voor de leerlingen als de leerkrachten. De geslaagden kunnen nu met een rechte rug verder in het leven.’’



Voorheen kregen leerlingen een certificaat van deelname. Op het diploma staat nu gespecificeerd of een leerling zelfstandig kan werken en of die het niveau heeft voor een entreetoets voor mbo-niveau 2.