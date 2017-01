Legendarische bands leuken reünie disco Bristol op in Rotterdam

Het is voor het tweede achtereenvolgende jaar dat Ricardo van Katwijk in het Beurs-WTC een reünie voor oud-discogangers organiseert. Zijn vader Ed van Katwijk was tijdens de gloriejaren de vaste huis-dj. De club was één van de eerste clubs die nieuwe muzieksoorten draaide als disco, soul en funk.

Het Amerikaanse damestrio The Three Degrees wist in de jaren 60 en 70 miljoenen platen te verkopen. Hun grootste hit Dirty ol’man is nog geregeld op de radio te horen. Het Engelse The Real Thing geniet vooral bekendheid vanwege het nummer You to me are everything.