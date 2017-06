Leidingen op scherp in wegzakkende woonwijk

Bewoners van Tussenwater zijn de overlast en onkosten door de verzakkingen meer dan beu. Ze vrezen bovendien voor hun veiligheid omdat leidingen op scherp staan. ,,Met de grond zakken riool, gas en elektra mee naar beneden. Dat levert een gevaarlijke situatie op'', stelt Edwin Smit, voorzitter van de gebiedscommissie Hoogvliet. ,,Wat als een gasleiding is gaan scheuren en iemand steekt een sigaret op? Ik moet er niet aan denken wat er dan gebeurt'', zegt bewoonster Bianca Dool van Buurt Bestuurt.



Wethouder Joost Eerdmans van buitenruimte is zich van de problemen bewust. ,,Toen ik op bezoek was in de wijk, stonden er gasleidingen onder druk. Dat hebben we direct laten verhelpen. De nutsbedrijven doen met ons mee en zullen waar nodig leidingen vervangen.''



Het duizend huizen tellende Tussenwater werd twintig jaar geleden te snel gebouwd. Omdat de grond onvoldoende kon inklinken, zakt de wijk nu gestaag naar beneden, op sommige plekken met vijf centimeter per jaar. Dat levert niet alleen verzakte tuinen op maar ook kapotte rioleringen en sinkholes.



Eerdmans stelt de gemeenteraad voor om 15 miljoen euro uit te trekken om de wijk op te hogen. ,,Het is niet zo dat we de afgelopen jaren niets gedaan hebben, maar het heeft niet afdoende gewerkt. De problematiek is hardnekkig, we moeten het breder oppakken.''



De wethouder is niet van plan om de kosten te verhalen op de bouwers. ,,Er zijn fouten gemaakt en de gemeente neemt haar verantwoordelijkheid. Met langslepende bodemprocedures bij de rechter zijn de bewoners niet geholpen.''