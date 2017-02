Leidingtaks onder vuur in de Kamer

Oneerlijk

Wettelijk mogen energieleveranciers deze belasting namelijk niet direct in rekening brengen bij klanten in de heffende gemeente, maar moeten ze die verdelen over alle klanten in hun gebied. Als het aan de VVD ligt worden die kosten dus alleen geïnd in de heffende gemeenten. VVD-Kamerlid Hayke Veldman:. ,,Nu betaalt een inwoner van Capelle mee aan de inkomsten van Rotterdam. Dat is oneerlijk.'' Maar PvdA en CDA willen de termijn van de overgangsregeling inkorten. Die is met 10 jaar veel te lang, aldus de fracties.



Ook Stedin ziet het voorstel van de VVD niet zitten. Dat zou namelijk tot veel meer administratief werk leiden, aldus het bedrijf. De kosten hiervoor schat een woordvoerder op 'enkele miljoenen'. Die zullen ook weer moeten worden doorberekend aan de klanten, waardoor de energierekening alleen maar verder oploopt, waarschuwt de netbeheerder.



In de Rotterdamse regio zijn overigens maar zes gemeenten die de precariobelasting niet heffen: Capelle aan den IJsel, Lansingerland, Ridderkerk, Hellevoetsluis, Westvoorne, Brielle en Albrandswaard. Rotterdam profiteert het meest van de precariobelasting. Jaarlijks brengt zij Stedin bijna 10 miljoen euro in rekening. Schiedam (1,5 miljoen) en Vlaardingen (ruim 1 miljoen) volgen op afstand.



Als de wet wordt aangepast, zullen inwoners van deze gemeenten veel meer moeten betalen dan ze nu doen, aldus Stedin. Nu betaalt iedereen enkele tientjes extra (ruim 30 euro) voor de belasting.