Lekker langzame stad

Nee, hij wil niemand de auto uitjagen. ,,Als de auto onmisbaar voor je is, moet je die vooral gebruiken’’, zegt verkeerswethouder Pex Langenberg. Wel wil hij mensen verleiden om de heilige koe eerder te laten staan zodat het in de stad prettiger toeven wordt. Hoe? We zetten een aantal opvallende thema’s uit het verkeersplan op een rij.

1. Stadsboulevards worden groener. Het aantal rijbanen wordt minder, de fiets- en voetpaden breder. Voor de Coolsingel wordt al hard gewerkt aan een vernieuwingsplan, maar meer brede stadswegen komen aan de beurt. ,,De Mariniersweg bijvoorbeeld heeft vier rijstroken. Je kunt je afvragen of dat wel nodig is’’, zegt Langenberg. Als de derde stadsbrug in West er komt, kan zelfs de veelbesproken ’s-Gravendijkwal smaller en groener worden gemaakt.

Quote Als je per se met deauto de stad in wil, dan kan dat. Maar je betaalt wel de hoofdprijs Pex Langenberg 2. Minder parkeerplaatsen op straat. Sinds 2009 zijn in de binnenstad al 1.200 parkeerplaatsen opgeheven, de komende jaren vervallen nog eens 1.800 plekken. Ervoor in de plaats komen bredere stoepen, terrassen en bomen. ,,Als je per se je auto in het centrum op straat wil parkeren, dan kan dat. Maar je kunt hem niet meer overal meer kwijt en je betaalt de hoofdprijs.’’



3. De fietser wordt in de watten gelegd. De tweewieler krijgt steeds vaker voorrang en langer groen licht. Er komen nieuwe fietsverbindingen vanuit wijken aan de rand van de stad naar het centrum. Het aantal ov-fietsen wordt uitgebreid, ook bij de metrostations.

4. Meer vervoer over water. Het pontje voor fietsers en voetgangers tussen Kralingen en Feijenoord wordt voortgezet. Tussen Charlois en Katendrecht komt een nieuw veer, waarvoor bewoners het initiatief hebben genomen. Op dit moment zijn meerdere partijen op de Nieuwe Maas actief met netwerken die niet op elkaar aansluiten. Samen met al die partijen gaat de gemeente een vervoer-over-water plan maken. Afgesproken is alvast om lopende concessies niet verder dan tot en met 2021 te verlengen, omdat de laatste vervoersvergunning in dat jaar afloopt. Op die manier hoopt de gemeente op termijn de vervoerstromen op het water beter op elkaar te laten aansluiten. Ook wordt, waar mogelijk, openbaar vervoer over water en land met elkaar verbonden. Een van de opties is een koppeling tussen Blaak en de Oude Haven.

Volledig scherm Het aantal fietsers in Rotterdam neemt toe en mag blijven groeien. Vandaar dat de tweewieler de komende jaren in de watten wordt gelegd. © Marco De Swart 5. Verbeteren van de verkeersveiligheid. Er moeten meer veilige speelplekken komen voor kinderen en het moet veiliger en makkelijker worden om (brede) straten over te steken. Ook verkeershufters moeten wat betreft burgemeester en wethouders worden aangepakt, al heeft politiechef Frank Paauw onlangs laten weten dat de politie daar op het moment onvoldoende mankracht voor heeft en dus andere prioriteiten stelt.

6. Aanpak verkeersarmoede op Zuid. ,,In Rotterdam-Zuid wonen te veel mensen die hun wijk niet uit komen’’, stelt Langenberg vast. Daardoor nemen ze onvoldoende deel aan de maatschappij. Meer en beter openbaar vervoer is een oplossing voor de toekomst. Voor de korte termijn zet de gemeente in op het stimuleren van met name allochtone bewoners om te gaan fietsen. Kinderen worden spelenderwijs via een stoer bmx-project met fietsen in aanraking gebracht, voor volwassenen zijn er fietscursussen. Ook wordt bekeken of de gemeente samen met stichting De Verre Bergen vervoer aan scholen kan aanbieden voor culturele en sportieve excursies.

7. Experimenten met autovrije uren. In een aantal straten in de binnenstad wordt bekeken of in de weekeinden of avonduren (delen van) straten autovrij kunnen worden gemaakt om te kunnen spelen en flaneren. Langenberg: ,,Dat doen we in overleg met bewoners en ondernemers. Zij moeten er wel voor voelen.’’