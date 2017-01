Lekker meezingen tijdens De Vrienden van Amstel LIVE!

SfeertjeDe Vrienden van Amstel LIVE. Wáár is dat feestje? Nou, zaterdagavond in Rotterdam Ahoy tijdens De Vrienden van Amstel LIVE! Wij gingen, toch wel een tikkeltje sceptisch, de sfeer proeven.

Het is zaterdagavond 19.30 uur. Tientallen touringcars rijden af en aan om de 'Vrienden van Amstel LIVE' pal voor de deuren van Ahoy te droppen. Het lijkt wel een schoolreisje, maar dan voor volwassenen. Ik baan me een weg door de enorme mensenmassa die uitgelaten door de deuren van het Rotterdamse eventpaleis naar binnen gaat.

Sommigen zijn al aangeschoten. Door het bier of door de gezonde spanning voor het concert, dat zo meteen voor de derde avond achtereen begint. In de grootste tijdelijke kroeg van Nederland treden Nederlandse topartiesten, zoals Marco Borsato, BLØF, The Common Linnets en Nick & Simon op.

Het valt me meteen op dat het publiek een hoog vinexwijk-gehalte heeft. Blanke kantoorjuppen en moekes die hun kroost en wederhelft thuis hebben gelaten voor een gezellig avondje uit. Dat geldt in ieder geval voor de Rotterdamse Marjanne, wier avond extra speciaal is. ,,Ze is jarig!!!'' tetteren haar vriendinnen in mijn oren. ,,Ik ben 43 geworden, maar dat hoeft niet in de krant hoor'', zegt Marjanne lachend.

Jan Smit

De dames zijn door het dolle heen en dat terwijl ze naar eigen zeggen pas één biertje achter hun kiezen hebben. ,,En een fles champagne'', fluistert er eentje in mijn oor. ,,We komen voor Jan Smit, die komt toch wel, hè'', gilt een blondine in mijn andere oor. Aai, dat wordt een fikse tegenvaller. Maar gezien de lol die ze nu al samen hebben, maakt het volgens mij geen klap uit wie er straks op het podium verschijnt.

Een paar meter verwijderd van de vriendinnengroep staan Anneke en Frans uit Eindhoven lachend samen selfies te maken. Ze hebben een plek pal voor het podium weten te bemachtigen en dat moet even gedeeld worden met de rest van de wereld. ,,Vorig jaar stonden we hier ook. Straks wordt het hier echt een feestje, dan staat iedereen te springen'', vertelt Frans.

Anneke en Frans maken een selfie vooraan bij het podium. © Frank de Roo

De zaal stroomt ondertussen flink vol. En dan is het moment daar waar velen een jaar naar hebben uitgekeken. Vier stoere mannen met trommels slaan er hard op los terwijl uit de nok van de zaal de bekende drummer Cesar Zuiderwijk onder een luid applaus komt neergedaald.

Naarmate het concert vordert wordt de vloer natter en plakkeriger van het bier dat rijkelijk vloeit en af en toe door de lucht vliegt. De Nederlandstalige nummers worden moeiteloos luidkeels meegezongen. Marco Borsato is overduidelijk de favoriet. Ik klok mijn biertje achterover en sla voor een laatste keer de honderden kroegtijgers om me heen met een grote glimlach gaande.

Tja, ieder zijn ding.