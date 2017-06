Lekker soppen bij Loetje

Loetje is al veertig jaar een begrip in Amsterdam. Kroegbaas Loetje Klinkhamer - begin dit jaar op 83-jarige leeftijd overleden - ging ossenhaasbiefstukken bakken (juist, in margarine) om de hongerige biljarters in zijn café te voeden. Het sloeg zo aan dat de biljarttafels langzaamaan plek maakten voor eettafels. Biefstukkenkoning Loetje was geboren.



Inmiddels zijn er dertien Loetjes, waarvan de meeste in Noord-Holland. En sinds kort is er dus ook een Loetje in Rotterdam. Dat zo'n oer-Amsterdamse zaak zich uitgerekend vestigt op de locatie waar restaurant Ketelbinkie zat, die straatjongén uit Rotterdam, zullen we maar als ongelukkig toeval zien.



Het is ze vergeven ook, want de zaak doet in sfeer gek genoeg erg Rotterdams aan: geen gelul, handen uit de mouwen en gewoon lekker eten. Daarbij helpt het zeker dat we geholpen worden door een heerlijk doortastende en vriendelijke dame met natte t. Die bediening is sowieso een groot pluspunt van Loetje. Ze zijn zeer goed ingewerkt, kennen alle ins en outs van het menu en hebben plezier in hun werk. En dat geeft zo'n enorme zaak - we kunnen de andere kant van het restaurant bijna niet zien, zo groot is het er - de broodnodige persoonlijke touch.