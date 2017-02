Leraar mag niet naar eliteklasje

Anderhalve dag

Deze 'excellentie-training' voor leraren doe je er niet 'zomaar even bij'. De pedagogische toppers worden geacht anderhalve dag per week aan Broedplaats010 te besteden en dat is waar de schoen wringt. De gemeente betaalt weliswaar een klein fortuin per deelnemer, maar regelt of vergoedt geen vervanging voor de klas. En lang niet alle schoolleiders blijken bereid of in staat om dit gat te vullen.



Dat moet anders, vindt wethouder Hugo de Jonge. Hij begrijpt dat de leraren die wél al in Rotterdam werken, hard nodig zijn voor de klas - zeker ten tijde van het lerarentekort. ,,Maar bij Broedplaats010 wordt gebouwd aan vernieuwend onderwijs en excellente leraren. Dan wegen de kosten op tegen de baten, ook voor scholen", zegt hij.



Nu de inschrijving voor de tweede editie van de topperklas is geopend, dringt de wethouder er bij schoolbesturen op aan om hun getalenteerde leraren de ruimte te geven. ,,Dit is in de eerste plaats in het belang van de ontwikkeling van de deelnemers zelf, maar ook van de scholen waar zij hun innovaties in de praktijk brengen en daarmee de toekomst van het hele Rotterdamse onderwijs."