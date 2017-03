Leraren op stage

In de Rotterdamse wijk Ommoord lijkt een oplossing te zijn gevonden voor een 'probleem' waar veel scholen mee zitten: het opvangen van zorgleerlingen. In het kader van de proef Passend Ommoord is van elke reguliere basisschool uit deze wijk één juf of meester in de leer gegaan bij De Piloot, een school in dezelfde buurt die is gespecialiseerd in kinderen met leer- en gedragsproblemen.



Eén van de negen deelnemers is Chantal Bakker, onderwijzeres van groep 7 en 8 op de Fridtjof Nansenschool. Bakker is gek op haar 'poema's', zoals de klas heet. Dertig leerlingen zijn het, stuk voor stuk geweldig in de ogen van hun juffie. Maar van die dertig hebben er negen een label als adhd of autisme. Zes anderen vertonen afwijkend gedrag zonder diagnose.

Dat is in principe geen probleem voor Bakker. ,,Ik sta al twaalf jaar voor de klas en ik heb altijd affiniteit gehad met kinderen die vastlopen. Ik zit in het onderwijs om hen verder te helpen." Maar een klas waarvan de helft leerproblemen heeft? Dat had ze in het begin van haar carrière niet.



Passend Onderwijs

Sinds augustus 2014 is de wet voor Passend Onderwijs van kracht, met als doel zo veel mogelijk zorgleerlingen op reguliere scholen te houden. Scholen zijn verplicht hulp te bieden. Alleen als het écht niet anders kan, mag een kind naar speciaal onderwijs.



Deze kanteling gaat niet zonder slag of stoot. Scholen worstelen met een groeiend aantal leerlingen met gedragsproblemen. Leerkrachten, die toch al druk waren, krijgen nog meer op hun bordje. En al zijn de meesten welwillend om te helpen; ze weten lang niet allemaal hóe.



Dat herkent juf Bakker. ,,Er is een gat tussen wat leerkrachten kunnen en waar leerlingen om vragen. Soms hebben wij niet genoeg kennis, tijd of ruimte om deze kinderen te helpen. Als één van mijn leerlingen flipt, kan ik hem geen rustig plekje bieden."

Quote Er is een gat tussen wat leerkrachten kunnen en waar waar leerlingen om vragen Chantal Bakker Veertig proeven

In heel Nederland proberen scholen om te gaan met deze extra drukke, explosieve of passieve, snelle of juist trage leerlingen. Alleen al in Rotterdam lopen veertig proeven om te zoeken naar dé sleutel, waaronder het project Passend Ommoord. Landelijke onderzoekers tippen deze aanpak nu als een van de vier succesvolle manieren. Andere gemeentes kijken geïnteresseerd mee.



Bakker is enthousiast. ,,Ik kan er niet voor zorgen dat de klassen kleiner worden, maar ik kan zelf wel wat aan mijn expertise doen. Nu kan ik mijn mijn leerlingen beter begeleiden."



De negen leerkrachten gingen drie maanden lang elke donderdag en vrijdag naar De Piloot, waar ze theorieles kregen over mogelijke stoornissen en problemen. Daarnaast liepen ze stage in de klassen, om met eigen ogen te zien hoe hun vakcollega's omgaan met kinderen die gedrag vertonen waar klasgenootjes last van hebben, zoals driftbuien en agressie. Het is de bedoeling dat Bakker en haar medestagiairs die ervaring meenemen naar hun eigen school, om te delen met collega's en toe te passen in hun eigen klas.



Poema's

Hoewel de meeste leerlingen op De Piloot met zwaardere problematiek kampen dan de poema's van Bakker, viel er voor haar veel te leren. ,,Vooral van de omgang met autistische kinderen", vertelt zij. ,,Zeg wat je doet en doe wat je zegt: dat is de basis van alles. Nu let ik daar meer op."

Natuurlijk gaat dat nog wel eens mis. ,,Mijn leerlingen weten dat ze hun eigen opdrachten moeten nakijken en toch vond ik gisteren een niet-nagekeken schriftje. Dat ligt niet aan die leerling maar aan mij. Ik heb wél gezegd dat ze hun werk moesten nakijken, maar niet dat het nú moest."



Ook voor 'haar' adhd'ers verzamelde juf Bakker nuttige tips. Voortaan hebben alle beweeglijke leerlingen een elastiek om hun stoel, zodat ze met hun voeten kunnen wiebelen. Toetsen voor begrijpend lezen doen zij in delen, zodat hun begrip wordt getoetst in plaats van hun spanningsboog.



Het uiteindelijke doel van Passend Ommoord is dat minder kinderen uit deze wijk worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs en dat scholen elkaar kunnen ondersteunen.