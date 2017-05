Lerarentekort: scholen plukken pabo's leeg

Pabostudenten hoeven anno 2017 niet lang te zoeken naar werk. ,,Nog voordat wij het diploma overhandigen, hebben ze een baan", zegt opleidingsmanager Elsbeth Veldhuijzen van Inholland. ,,Zo niet, dan is dat hun eigen keuze, want er zijn zoveel vacatures."



Schoolbesturen en commerciële onderwijsuitzendbureaus wachten echter steeds vaker níet tot de diploma-uitreiking. De Rotterdamse pabo's zien een fikse toename van studenten die al tijdens hun studie worden gestrikt voor een bijbaan voor de klas. En daar zijn de lerarenopleidingen niet onverdeeld enthousiast over. ,,Het gebeurt nogal eens dat studenten een half jaar studievertraging oplopen omdat ze veel invalwerk doen", zegt Veldhuijzen. Zij schat in dat ongeveer de helft van haar derde- en vierdejaars al in het onderwijs werkt en dat aantal groeit. ,,Ik snap dat, want onze kanjers dromen ervan om voor de klas te staan en dan is leren voor een toets minder interessant. Daar komt bij dat onze studenten voorkomen dat een klas naar huis gestuurd wordt omdat er geen leerkracht is. Maar dat is niet hun verantwoordelijkheid."