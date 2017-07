Lesbisch stelletje mishandeld voor Instagramfilmpje

Het geweld tegen het stelletje dat eind mei hand in hand over het Schouwburgplein liep, zorgde voor grote ophef. Het 18-jarige slachtoffer had vuistslagen in haar gezicht gekregen en was geschopt. Een week later verzamelden vele Rotterdammers zich op het plein om te laten zien ‘dat je in Rotterdam gewoon hand in hand moet kunnen lopen’.