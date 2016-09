Liefdesrelatie wethouder leidt tot flinke discussie

Van Noort heeft vrijdag bevestigd dat hij een relatie heeft met een vrouwelijke ambtenaar, werkzaam bij de BAR-organisatie. Omdat het college van b en w dit niet wenselijk acht in combinatie met de zakelijke relatie van de twee, is de vrouw gedetacheerd naar een andere publieke organisatie. De wethouder behoudt zijn portefeuille, onder meer van verkeer, onderwijs en jeugdzorg.



De kwestie leidde in Barendrecht tot fikse discussie. Coalitiepartners VVD en EVB verschillen van mening over de gang van zaken. Volgens het college van b en w (EVB, VVD en D66) heeft Van Noort toegegeven dat hij een relatie heeft, nadat burgemeester Jan van Belzen daar naar had gevraagd. De wethouder zelf zegt dat hij de affaire wel heeft gemeld. De liberaal vindt dat de zaak - een privé-kwestie - te hoog wordt opgespeeld. De VVD verwijt nu onder meer EVB oncollegiaal gedrag.



Van Noort is nu een jaar wethouder in Barendrecht. Daarvoor woonde hij Berkel en Rodenrijs (Lansingerland) met zijn vrouw en drie kinderen.



Intriest

,,Dit is intriest, hij had sterker moet staan en niet zijn lul achterna moeten lopen'', reageert Eddy Neeleman, fractievoorzitter van de partij Neeleman Lansingerland. Hij wijst erop dat juist Van Noort er zo sterk van overtuigd was dat een wethouder van buiten (Albert Abee) in Lansingerland moest komen wonen.



Ook Jan Pieter Blonk van Leefbaar 3B is verrast. ,,Had ik niet van hem verwacht. Leuk voor zijn vrouw. Ze zijn in het voorjaar verhuisd van Berkel naar Barendrecht.''