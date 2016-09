Liever de Botlektunnel dan óver de Oude Maas

Volgens de wegbeheerder rijden nu dagelijks 20.000 voertuigen over de nieuwe brug, die bedoeld is om de Botlektunnel te ontlasten. Ter vergelijking: door de tunnel rijden elke dag 100.000 motorvoertuigen.



Vorig jaar telde het AD een uur lang in de ochtendspits hoeveel verkeer vanaf de Hartelbrug (N218) over de Botlekbrug reed. Toen bleek dat ruim tweederde van de voertuigen de geplaagde verbinding over de Oude Maas mijdt en voor de Botlektunnel kiest.



Storingsgevoelig

Veel ondernemers en automobilisten zeggen nog steeds de nieuwe brug te omzeilen, omdat ze bang zijn dat ze vast komen te staan. De Botlekbrug blijkt namelijk erg storingsgevoelig. Sinds de opening zijn er al 73 defecten geweest.



De brug kan zo'n 4.400 voertuigen per uur per rijrichting afwikkelen. Nu zijn dat er zo'n 1.200 in het drukste uur. De verbinding kan dus veel meer verkeer aan dan wat er nu over heen gaat.



Toch is Rijkswaterstaat niet ontevreden met het gebruik van de ruim 300 miljoen euro kostende oeververbinding. ,,Dit is in lijn met de verwachtingen'', aldus een woordvoerster. Rijkswaterstaat verwacht ook dat het verkeer op de brug (en de Botlektunnel) de komende jaren verder zal toenemen door de groei van de bedrijvigheid in deze regio.



Minder storingen

Het aantal storingen is de laatste maanden flink afgenomen. De laatste was op 5 augustus. Rijkswaterstaat is het afgelopen jaar druk bezig geweest om een oplossing te vinden voor de problemen. Zo zijn de storingen aan de afsluitbomen aangepakt, is de communicatie met de verkeerscentrale in Rhoon aangepast en zijn de procedures voor het uitvoeren van onderhoud herzien. Volgens Rijkswaterstaat worden problemen nu eerder herkend en sneller opgelost. Het aantal storingen is hierdoor gehalveerd. In de laatste zes maanden van 2015 waren dat er 51, tegenover 24 in de eerste acht maanden dit jaar.