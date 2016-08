Liever de slimste dan de grootste

Bij Heijplaat opent dit weekeinde een dronehaven, een apart stuk haven voor het testen van robotbootjes. Er vaart er eentje die met camera kades en de onderkant van bruggen inspecteert, een ander haalt plastic drijfafval uit het water.



Even verderop, in de gebouwen van de voormalige scheepswerf Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) is dan een hackathon aan de gang, een wedstrijd voor it'ers om van achter de computer het containertransport te verbeteren.



,,Hoe beter, soepeler en sneller het vervoer van goederen vanuit de haven naar de eindbestemming verloopt, des te aantrekkelijker blijft Rotterdam als haven'', juicht regio-econoom Rico Luman van de ING-bank die wedstrijd toe. ,,Er is nog veel vooruitgang te boeken door computergegevens, systemen en informatie van kennisinstellingen te koppelen'', zegt hij. ,,Naast vergroening zie ik big data als een van de belangrijkste ontwikkelingen in de haven.''



Nu is het aantal bedrijven dat echt werkt met big data nog op één hand te tellen. ,,Het koppelen van informatie is één ding, maar dat goed toepassen stap twee'', beaamt Dan Veen van We4Sea, een tweemansonderneming dat scheepvaartbedrijven aan de hand van big data adviseert over brandstofbesparing. Stroming, wind, golfhoogte, vaargedrag, lading, aangroei van schelpen en zeepokken op de scheepsromp hebben allemaal invloed op het verbruik, legt hij uit. Hun computerprogramma analyseert al die gebundelde informatie.



Als de kapiteins de vaaradviezen van We4Sea volgen, kunnen ze 20 procent brandstof besparen. ,,Ook tippen wij reders technische ingrepen, als uit onze analyses blijkt dat hun schepen daardoor zuiniger worden. Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van de schroefgrootte.''



Het bedrijfje van Veen en zijn compagnon Michiel Katgert is komen bovendrijven bij het Port Innovation Lab, een programma van de TU Delft en het Havenbedrijf Rotterdam om in twee jaar veelbelovende ondernemingen in de Rotterdamse haven op weg te helpen. De geselecteerde bedrijven krijgen een kantoor en coaching van ervaren ondernemers. ,,Wij zijn techneuten, gewend om alles in ons eentje uit te denken. Nu kregen we het advies naar buiten te gaan. Zitten de scheepvaartbedrijven wel op onze vinding te wachten?''