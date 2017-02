Lijnbaan afgezet: Agent vraagt vriendin ten huwelijk

Valentijnsdag en dus hét moment voor politieman Arco om op de knieën te gaan. Met een groepje collega's rijdt hij even voor 15.00 uur het Binnenwegplein op. Omstanders denken nog: wat doen die politieauto's hier.



De wagens wachten op de hoek met de Lijnbaan op het moment dat Arco zijn vriendin kan gaan verrassen. ,,Het was timing. Ik was heel zenuwachtig'', vertelt Arco na het moment suprême.



De auto's rijden plotseling door naar de Douglas op de Lijnbaan. Agenten springen uit de voertuigen en zetten het gebied af met linten. Natalie wordt door haar collega's, die in het complot zaten, naar buiten gebracht. Daar vraagt Arco om haar hand. Hij is dolblij met haar reactie. ,,Het is de vrouw van mijn leven. Ik wil haar gelukkig maken.'' Natalie omhelst hem, omstanders applaudisseren.