Line up van muziekfestival Metropolis is nu rond

Lange rijen bij loketten gemeenten door vakantie

8:20 De wachttijd bij de gemeentelijke loketten in Rotterdam loopt dezer dagen enorm op. Vanwege de vakantieperiode is het extra druk. Mensen zonder afspraak moeten soms uren wachten. In de regiogemeenten, die op afspraak werken, zijn de wachttijden minder extreem. Maar ook daar duurt het nu veel langer voordat mensen terecht kunnen in het gemeentehuis.