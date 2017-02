Live: Nog even en De Hef is weer in volle glorie te zien

live Livebeelden van De Hef nu al zien op speciale 'Hef-cam'

9:06 Voor de echte Hef-fanaat die geen minuut wil missen van het mega-karwei aan de oude spoorbrug op Zuid, is er een prachtige oplossing: de Hef-cam. Een webcam die door de Rotterdamse fotograaf Paul Martens in een woning aan de Stieltjesstraat is geplaatst, en zo de mogelijkheid biedt om De Hef dag en nacht te begluren. ,,Ik adviseer alle Rotterdammers om een kijkje te nemen'', legt hij uit.