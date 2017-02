Livebeelden van De Hef nu al zien op speciale 'Hef-cam'

Martens is verantwoordelijk voor meerdere continu draaiende live-camera's, en op Rotterdam.nl is 24 uur per dag onder andere het wel en wee van de Erasmusbrug te volgen. Vandaag zal de Hef-cam overuren draaien. Nadat zo meteen het beweegbare deel - 'het val' - in de Merwehaven is opgehaald, zal haarscherp te zien zijn hoe deze 600 ton zware constructie op een ponton de Koninginnebrug passeert én langs de heftorens zelf vaart.



Morgenochtend, als het val met een enorme drijvende bok in De Hef wordt geplaatst, gaat de beeldkunstenaar zelf op pad met een mobiele webcam, om naast een van de brugwachtershuisjes van de Koninginnebrug ongetwijfeld spectaculaire beelden te maken. Ook die zijn via AD.nl te aanschouwen. Dit 'live-verslag' wordt dan gestreamd via YouTube.



Echt Rotterdams

,,De webcam in de woning blijft staan, in ieder geval tot vrijdag, als De Hef weer helemaal gereed is en het val ook kan bewegen. Ik blijf dit volgen. Echt Rotterdams, toch?''