LL-verkiezing

Daarmee was hij meteen genomineerd voor de LL-prijs, de verkiezing van Lompe Lul. Ik ben er altijd van uitgegaan dat deze man na mijn nogal kritische opmerkingen in de media niet was verdergegaan in dit vak. Maar óf hij heeft dat wel gedaan, óf hij heeft een zeer geslaagde opvolger weten te vinden. In het Erasmus MC.



Ze kwamen er voor een test. Ik weet niet precies wat voor test. Iets voor erfelijke ziektes of zo. De gynaecoloog vroeg eerst of de jonge ouders er bezwaar tegen hadden als er ook co-assistentie bij het onderzoek aanwezig was. Nou dat bezwaar hadden ze toen nog niet. Toen er echter een man/vrouw of zeven binnenstapten, werden ze iets minder blij. Maar goed, dan ga je er niet meer over lopen zeuren.



Echo

De gynaecoloog was geen man van veel woorden. En als hij al sprak, was dat vooral tegen de studenten om hem heen. Een van hun durfde te vragen of er nu ook meteen een echo kon worden gemaakt. Dat hadden ze in hun opleiding namelijk nog niet gehad.



De gynaecoloog was in een goeie bui en ja hoor, er werd een echo gemaakt. De jonge ouders hielden hun adem in. Altijd spannend om het hartje van je kindje te zien kloppen. Alleen klopte het niet. De gynaecoloog wees naar het beeldscherm en zei tegen zijn studenten: 'Ik hoef niemand uit te leggen wat we hier zien, toch?'



Nou, meneer de gynaecoloog, aan de jonge ouders misschien? Die met acht onbekenden om zich heen zulk verdrietig nieuws moesten horen. Op zo'n ongevoelige manier.



Ik ben altijd tegen medische castratie geweest, behalve van dit soort lompe lullen. Dan graag.