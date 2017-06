Locatie van De Geheime Tuin nog een mysterie, data wel bekend

Pin­da­kaas­win­kel: ‘Rotterdammers, bedenk het recept voor Pindamaas’

11:53 De Pindakaaswinkel in de Markthal komt met een nieuwe smaak: Pindamaas. Een puur op Rotterdamse leest geschoeide lekkernij die geperst in een potje in de koopkathedraal aan de man zal worden gebracht. En Rotterdammers worden uitgedaagd om te bedenken welke typische Rotterdamse ingrediënten er in de ‘Pindamaas’ moet komen.