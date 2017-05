Lokale omroep Vlaardingen loopt leeg: vrijwilligers boos op voorzitter

Markthal gekroond tot beste winkelcentrum ter wereld

11:17 De Markthal in Rotterdam is weer eens in de prijzen gevallen. De beroemde koopkathedraal won in het Amerikaanse Las Vegas de ICSC ‘Viva Best of the Best-Award’, ofwel het beste winkelcentrum van de wereld. Vorig jaar al sleepte het Rotterdamse complex de Europese variant in de wacht.