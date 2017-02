Te veel vrouwen voelen zich, soms letterlijk, opgejaagd wild en zijn het slachtoffer van opdringerige macho's, die de openbare ruimte verwarren met een apenrots. Hun testosteronspiegel bepaalt hun immorele gedrag.



Dat gaat wat verder dan het stereotype beeld van de fluitende bouwvakker op de steiger. Bij het onderzoek in opdracht van de gemeente dienen echter ook enkele - niet onbelangrijke - kanttekeningen gemaakt te worden.



'Intimidatie' is in dit verband een subjectieve beleving, zoals de onderzoekers zelf al terecht constateren. Een opmerking over het uiterlijk vindt de ene vrouw (of man?) grensoverschrijdend en dus ontoelaatbaar, de ander ervaart het als een opbeurend compliment. Hoogopgeleide vrouwen zijn bovendien oververtegenwoordigd in de onderzoeksgroep.



Niettemin waren de schokkende uitkomsten voor Leefbaar-voorman en -wethouder Joost Eerdmans reden om alle reserves te laten varen. Aanvullend onderzoek had hem geleerd dat veel daders 'een migratie-achtergrond' hebben. Daar ligt volgens hem ook de oplossing.



Voor het trekken van deze etnische kaart kreeg hij donderdag een corrigerende tik op de vingers van de gemeenteraad, óók van zijn coalitiegenoten D66 en CDA. Wat onderbelicht bleef, was zijn pleidooi voor de inzet van 'lokvrouwen'. Alsof dat het probleem (geen moreel besef) oplost!



Nee, de strijd tegen straatintimidatie wordt gewonnen aan de keukentafel en op school, met indringende en verplichte voorlichting.