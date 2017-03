Loper vol BN'ers in foute trainingspakken bij première musical de Marathon

Kent u die rubriek in de roddelbladen waar punten worden uitgedeeld voor de kleding van BN’ers? Hoe meer sterren of champagneglazen hoe mooier de outfit op de rode loper? Nou, voormalig burgemeester Ivo Opstelten van Rotterdam had op de rode - sorry, paarse - loper bij de première van musical De Marathon in het nieuwe Luxor Theater met gemak de hoogste score ooit gehaald.

Een oerdegelijk donkerblauw trainingspak van de gemeentelijke dienst Sport en Recreatie, de te lange broek veel te hoog opgetrokken, het T-shirt veel te strak en aan de voeten een paar afgetrapte gympies. De oud-VVD-minister heeft zich heerlijk aan de dresscode gehouden: in campingsmoking of hardloopkleding, het liefst met het kanariegele-roze-shirt van sponsor Houssein Occasions uit de film. ,,Ja, ik heb m’n best gedaan,’’ vertelt Opstelten trots. ,,Ik heb zelfs zakdoeken bij me, voor als het te emotioneel wordt. Ik ben op alles voorbereid, al heb ik geen moorkoppen op, die hoop ik binnen te vinden.’’

Wat een verschil met zijn voorganger, voormalig burgemeester Bram Peper. Hij schuift netjes in ‘jasje-dasje’ met oud-Tweede Kamervoorzitter Frans Weisglas, die zich ook niet aan de dresscode heeft gehouden, het theater aan de voet van Erasmusbrug in. De heren zijn gelukkig dik in de minderheid. Zelfs BN’ers die er normaal gesproken altijd piekfijn uitzien, hebben voor deze première niet veel moeite hoeven doen. Zanger Marco Borsato had bijvoorbeeld zijn trainingspak van voetbalclub AZ aan: ,,Ja dat is toch mijn cluppie, maar jullie worden kampioen toch?’’ En ook Imca Marina, Joke Bruijs, Corrie van Gorp, Renée Soutendijk, Remko Harms, Owen Schumacher, Thomas Acda, Frits Sissing, Cas Jansen, Bridget Maasland, Anita Witzier, Mattie, Paul Rabbering, Wendy Snijders, Annemarie Jung, Alex Klaasen, Marjolein Keuning, Freek Bartels, Waldemar Torenstra - ja, wie was er eigenlijk niet? - iedereen is keurig gestoken in trainingspak of campingsmoking.

Bedenker van de film en acteur Martin van Waardenberg - foeilelijk paars trainingspak - geniet zichtbaar van alle aandacht. ,,Een musical en ik hou helemaal niet van liedjes. Bij Soldaat van Oranje hoopte ik echt dat de Duitsers zouden winnen. Nee, serieus, ik ben heel benieuwd. Maar als het ruk is, horen ze het ook.’’