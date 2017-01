'Lopers haken af bij blessures'

De helft van enkele duizenden deelnemers aan de marathon, de CPC Loop in Den Haag en de Ladies Run in Rotterdam krijgt straks toegang toe tot de website met veel informatie die blessures moet voorkomen. De andere helft moet de trainingen naar eigen goeddunken invullen. ,,Het is de eerste preventieve studie onder zo'n grote hardlooppopulatie die ook meerdere elementen meeneemt. Op veel websites over hardloopblessures staat veel onzin, bijvoorbeeld over hardloopschoeisel dat heel commercieel gevoelig is. Op de website die wij hebben ontwikkeld is alles wetenschappelijk onderlegd. Ons belangrijkste advies? Luister naar je lichaam, loop niet door de pijn heen en bouw de trainingen voorzichtig op.''



Trainingslopen

Directeur Mario Kadiks van de Rotterdam Marathon steunt het initiatief. ,,Wij willen met Like2Run mensen in beweging brengen en houden'', zegt hij. ,,Dit onderzoek past daar precies in. Ook wij stimuleren deelnemers zich goed voor te bereiden. Daarom organiseren we ook trainingslopen voor de marathon. Er is ook nog veel onwetendheid. Nog geen 9 procent van de deelnemers is lid van een atletiekvereniging. De informatie wordt meestal van websites gehaald, maar trainers kunnen veel meer vertellen over wat belangrijk is.''



Hoeveel lopers er in de aanloop naar de marathon afhaken, weet Kadiks niet. ,,Afzeggen gebeurt om verschillende redenen. Deelnemers vergissen zich soms in de inspanningen die voor een marathon moeten worden geleverd. Ze trainen te weinig en zien dat het doel dan niet meer haalbaar is. Maar er zijn ook veel lopers die juist te hard trainen en bij een kleine blessure niet het geduld kunnen opbrengen om te herstellen.''



Twigt, tot drie jaar geleden woonachtig in Rotterdam, baalt. ,,Van mijn fysiotherapeut heb ik begrepen dat ik te snel ben gegaan in de training. Ook moet ik minder op mijn hak landen en mijn spieren sterker maken. Ik ben nu druk bezig met krachttraining, zodat ik in 2018 toch weer de marathon in Rotterdam kan lopen.''