Lotenkopers massaal naar Rotterdamse 'geluks-Primera'

De winnaar is 18 miljoen euro rijker. Het is de tweede keer in korte tijd dat de winkel in het nieuws is vanwege het kansspel Eurojackpot. Een 64-jarige Rotterdammer beweerde in oktober zijn winnende lot een dag te laat hebben ingeleverd. Daardoor liep hij 76 miljoen euro mis.



Bij Primera hebben ze geen idee wie de geluksvogel is. "Bij ons is nog geen taart afgeleverd, maar we zijn heel blij voor die klant," zegt verkoper Kanan Cetinkaya. De loterijorganisatie geeft maandag een feestje in de winkel. Misschien dat ook de winnaar, van wie niet bekend is of het een man of vrouw is, daar ook verschijnt.