'Lozingen bedreigen drinkwater Krimpenerwaard'

Ruud van der Wilt, raadslid voor de VVD in Krimpenerwaard, beklemtoont dat het drinkwater in zijn gemeente op dit moment veilig is. ,,Maar dat zou over drie tot vier jaar anders kunnen zijn als nu niet met de lozingen wordt gestopt."Het steekt Van der Wilt dat Chemours nog altijd geen vergunning heeft voor het verwerken van de gevreesde stof op eigen terrein. ,,Dat zou veel schelen", aldus de VVD’er.



Volgens hem is er in 2013 wat mis gegaan bij de vergunningverlening door het RIVM. ,,Ze hadden toen nog geen enkel idee wat de gevolgen van deze stof zijn. Niet alleen voor de volksgezondheid maar ook voor het milieu. Dat baart ons zorgen." Hij wijst erop dat GenX door de rivier niet alleen naar zee drijft. ,,Het gaat ook het leveringsgebied van Oasen in. Soms hebben we te maken met een lekkende IJssel."