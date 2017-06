Ludieke actie: Bewoners laten verkeersovertreders opdrukken

Bewoners uit de omgeving van de Beukelsweg en Beukelsdijk in Rotterdam-Delfshaven zijn het aso-gedrag van fietsers in hun buurt helemaal zat. Daarom lieten ze verkeersovertreders vanmorgen opdrukken.

Quote We hebben de fietsers gevraagd of ze zo sportief wilden zijn met de bewoners in gesprek te gaan Wilco Berenschot Rotterdammers Henk van Mourik en Sylvia Dingemans zijn, net als veel andere omwonenden, helemaal klaar met fietsers op het trottoir en 'spookrijders op de tweewieler'. Daarom stonden ze vanmorgen op straat om met hun ludieke actie aandacht te vragen voor verkeersveiligheid.



,,Het gedrag van de mensen die over de stoep fietsen of op de verkeerde rijbaan rijden komt de wijkbewoners inmiddels de strot uit'', zegt Van Mourik. ,,Het ergste is dat het een gewoonte begint te worden.’’



Boetes uitdelen helpt niet, denkt Van Mourik. ,,Als je daarvoor een agent gaat neerzetten, komt hij nooit meer terug op het bureau.’’ En dus probeert hij met buurtgenoten fietsers op een andere manier bewust te maken van de regels.

Idee

Het idee is ingefluisterd door wijkagent Wilco Berenschot. Hij is blij dat de bewoners het initiatief hebben omarmd, want als politieagent kan hij zo'n actie niet uitvoeren. ,,Dan is het geen vrije keuze, maar kiezen tussen opdrukken of een boete. Een politie-uniform zorgt voor een zekere dwang.''

Berenschot was vanmorgen overigens wel in de buurt. Hij was even verderop met collega's fietsen aan het controleren om te checken of die niet gestolen waren. Fietsers die een kleine verkeersovertreding begingen, werden doorgestuurd naar de bewoners. ,,We hebben de fietsers gevraagd of ze zo sportief wilden zijn met de bewoners in gesprek te gaan.''



De bewoners overigens niet gedwongen om zich op te drukken. ,,Het gaat om verleiden en vooral om aandacht vragen voor gedrag'', legt Berenschot uit.

Teleurgesteld

De actie leverde naar de mening van Van Mourik niet helemaal het gewenste resultaat op. ,,Dat zal je altijd zien: we zijn bijna geen enkele overtreder tegengekomen. We hebben één iemand tegengehouden die een stuk over het trottoir fietste. Hij was wel zo sportief om mee te werken en zich bij de mat op te drukken.’’



Van Mourik is benieuwd of de actie uiteindelijk een positief resultaat oplevert. ,,Ik denk dat het goed is om te kijken of dit mogelijk de verkeersveiligheid in de wijk vergroot.’’

Volledig scherm Sylvia Dingemans uit de Adrien Milderbuurt en Henk van Mourik uit de Essenburgbuurt zijn de initiatiefnemers van de actie. . © Wilco Berenschot