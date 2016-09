Luie bliksems

Het proefballonnetje, deze week opgelaten door raadslid Ingeborg Hoogveld (Leefbaar), moet volgens Rotterdams grootste coalitiepartij vooral worden uitgelegd als een ode aan de arbeidsmoraal in de 'werkstad' aan de Maas. Een stok achter de deur voor lanterfanters met een geheime agenda. Hun heimelijke doel, aldus Hoogveld, laat zich raden: zij sturen doelbewust aan op ontslag, zodat zij vervolgens genoeglijk uit de staatsruif kunnen eten. Het is een grote schande.



Hoewel de economie weer is aangetrokken, weet de onderkant van de Rotterdamse arbeidsmarkt daar amper van te profiteren. Het aantal bijstandsgerechtigden blijft rond de 38.000 schommelen. Dat is niet alleen een kostbaar, maar is vooral ook een politiek probleem. Hoogvelds partijgenoot, wethouder Maarten Struijvenberg (werk en economie), zou het 'granieten bestand' immers flink uitdunnen, luidde de belofte bij zijn aantreden. In vier jaar tijd zou hij 12.000 mensen vanuit de bijstand naar een betaalde baan leiden.



Kanttekening

Zelf maakte Struijvenberg al een niet onbelangrijke kanttekening: het is niet gezegd dat Rotterdam in 2018 nog slechts 26.000 'bijstandstrekkers' telt, want de instroom houdt onverminderd aan. Hoe gemotiveerd (!) hij ook is.



Met haar op zijn zachtst gezegd opmerkelijke voorstel geeft Hoogveld blijk van de wanhoop die zich kennelijk meester heeft gemaakt van de Leefbaren. Kliklijnen en vergeldingsacties als wapen!? Toen het Turkse consulaat daar dit voorjaar mee dreigde, ter bescherming van president Erdogan, schreeuwde ook Leefbaar moord en brand. Het middel was erger dan de kwaal. Datzelfde is nu het geval.