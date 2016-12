Maaltijdbezorgers slagen voor 'heer in verkeer'-cursus

Een 'win-winsituatie' noemt eigenaar Richard Sinon van het afhaalrestaurant de praktijkcurus, die een aanvulling is op het wettelijk verplichte brommercertificaat. Sinon: ,,Het recente zware ongeval in Rotterdam met een bezorgscooter toont aan hoe kwetsbaar deze groep is. De cursus vergroot niet alleen hun eigen veiligheid, maar is ook goed voor de uitstraling van mijn zaak. Wie een keer asociaal is gesneden door een Thai Kitchen To Go-bezorger, zal niet zo gauw wat hier bestellen.''



Nu alle scooterbezorgers zijn geslaagd, gaat de verzekeringspremie en het eigen risico bij een ongeval voor Sinon omlaag. De cursus is in het leven geroepen door een verzekeraar.