Maarten van der Weijden zwemt van Amsterdam naar Rotterdam

Van der Weijden, die ambassadeur van het evenement is, vertrekt zaterdagavond om 19.00 uur vanuit de jachthaven Amsterdam Marina en zwemt de hele nacht door. Hij komt naar verwachting om 15.00 uur in Rotterdam aan.

Uitzondering

De route gaat binnendoor, via de staande mast route, en is niet zonder risico: zwemmen in rivieren en kanalen is gevaarlijk en in principe verboden. Voor dit evenement wordt een uitzondering gemaakt door de vaarwegbeheerders.